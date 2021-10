Romsdalen AS kjøper flere eiendommer i Havnegata- går videre med planer om fjordhotell

Nyheter

I ei pressemelding fra Terje Hatlen Stokke, konsernsjef i The Norwegian Travel Company, kommer det fram at Romsdalen AS har kjøpt Åndalsnes Brygge AS, som består av Havnegata 8, 10 og 12, i Åndalsnes sentrum. Dette gjøres som en del av Romsdalen AS sine planer om bygging av fjordhotell.