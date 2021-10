Nyheter

– Det er dessverre slik at en del i Norge våger seg ut på sommerdekk midt på vinteren. Dette er jo livsfarlig, påpeker Clementz i If.



Sist vinter var det Rogaland (12,7 prosent), Oslo (7,9 prosent) og Agder (7,6 prosent) som hadde høyest sommerdekkandel ved vinterskader, viser skadestatistikken til If. For Møre og Romsdal registrerte If at 3,2 prosent av skadetakseringene hadde sommerdekk på.