Nyheter

Første helga i november er det duket for Den store kinodagen, som er en årlig happening for filmen står i fokus. Kinoen har som mange andre kulturtilbud, vært rammet av korona. Marit Scheide er kinoansvarlig og hun forteller at etter gjenåpningen var et faktum, har de merket en økende vekst i antall besøkende.