– Å stå sammen i personlige krise har ikke mistet sin aktualitet

Nyheter

Førstkommende tirsdag kommer tidligere justisminister Knut Storberget og AUF-leder Astrid Eide Hoem til Åndalsnes. I regi av Christelfondet, skal de begge dele personlige erfaringer og sterke minner fra 22. juli og hvordan de opplevde terroren på nært hold.

Storberget var justisminister da det smalt 22. juli for ti år siden. AUF-lederen var en av deltakerne på Utøya og som opplevde marerittet da terroristen begynte å skyte.

I tillegg til at de skal snakke om sine erfaringer og opplevelser, vil de også snakke om hvordan vi sammen skal unngå at noe slikt kan skje på nytt.

Knut Storberget vil holde foredrag, mens Astrid Eide Hoem vil avslutte med en appell. De deltar begge i en samtale, som blir ledet av tidligere redaktør i Åndalsnes Avis, Per-Kristian Bratteng.

Står gjennom kriser

Knut Storberget gleder seg til å komme til Åndalsnes tirsdag.

– Jeg ble invitert av Stein Siem og Christelfondet, og da klarer jeg ikke å si nei. Jeg har ikke reist så mye rundt og holdt foredrag, så dette blir veldig kjekt, sier han.

I dag er han statsforvalter i Innlandet. Han forteller at Innlandet og Møre og Romsdal har et veldig godt samarbeid og at han gleder seg til å ta turen over fylkesgrensa.

– Både Christelfondet og jeg er opptatt av hvordan vi står gjennom kriser. I år er det ti år etter 22. juli og vi står midt i en pandemi. Da ønsket Christelfondet at jeg skulle komme med noen refleksjoner rundt dette, sier han.

I foredraget vil han blant annet snakke om det å jobbe med beredskap, tilgivelse og forsoning.

– Vi har kommet langt, men har mye mer å lære

Storberget sier at det å stå sammen i personlige krise, ikke har mistet sin aktualitet. Det ser vi senest denne uka, da Kongsberg ble rammet av en tragisk hendelse.

– Det blir mer og mer kriser, men vi har også blitt flinkere til å håndtere kriser. Vi ser at samfunnsdebatten har blitt polarisert, mer svart-hvitt og brutal. Derfor er det så utrolig viktig at vi kan snakke om det og diskutere dette temaet, som vi nå skal gjøre i Åndalsnes, sier han.

Som tidligere justisminister, har han personlige erfaringer til hvordan man skal håndtere kriser. Også som statsforvalter, har han et ansvar for kriseberedskapen i fylket.

– Hvordan synes du Norge har taklet tiden etter 22. juli?

– Jeg vil si at Norge i stor grad har håndtert det bra. Men sett i refleksjon i ettertid, så er det i liten grad gått inn å sett på bakgrunnen for at folk blant annet radikaliseres. En del dimensjoner har druknet i oppfølgingen og det har vært en skjevutvikling blant unge mennesker. Jeg mener at vi fortsatt har mye å lære, sier han og fortsetter:

– Det finnes mennesker hver dag som opplever sitt 22. juli. Det var dessverre mange som døde og ble rammet og vi må ikke glemme at mennesker vil oppleve 22. juli hver dag fremover. Det vil være tap og savn og som vil ramme familier like hardt. Når en terrorhendelse rammer, er det viktig at man tenker samfunnsmessig og at dette ikke er tiltak som må avgrenses til en type hendelse.

Storberget sier at det ha skjedd store fremskritt i Norge.

– Det er et helt annet system i dag enn hva det var for 20 år siden. Men likevel er det mye vi må lære, sier han.

Håper på en god samtale

Storberget gleder seg til å ta tilbake de gamle, gode møteformene.

– Under korona har sosiale medier overtatt mye av kontakten, men jeg håper at folk vil ta turen, sier han.

– Hvilke forventninger har du til kvelden?

– Jeg gleder meg og dette er noe jeg ser fram til. Jeg håper det blir en god samtale, sier han.

Åndalsnes Avis gjør oppmerksom på at intervjuet med Knut Storberget ble gjort før hendelsene i Kongsberg.