Så dyrt er det å bo i Rauma

I en pressemelding fra organisasjonen Huseierne kommer det fram at i Møre og Romsdal er det Sula som har de høyeste bokostnadene. Dette er regnet ut for en enebolig på 120 kvadratmeter med et snitt på 100 064 kroner i 2021, viser prognosene. Dette er en økning på 10,4 prosent fra 2020.