Kirkens SOS Møre og Romsdal består av 4 ansatte og nærmere 100 frivillige som tar imot henvendelser fra mennesker i følelsesmessig eller eksistensiell krise. I 2020 besvarte Kirkens SOS i snitt 500 samtaler hver dag på nasjonalt nivå.



– Vi ønsker å vise at du er ikke alene, det er også mange andre som kjenner på de samme følelsene og tankene. Vi ønsker å se, støtte og styrke den enkelte innringer og innskriver ved å bidra til mer åpenhet om psykisk helse. Kirkens SOS er et sted hvor man kan snakke om livet, sånn som det er. Det er ikke bare glansbilder og solskinnsdager. Muligheten for å være anonym gjør at flere forteller om ting som er vanskelig for første gang. En slik samtale kan ha stor verdi for den enkelte, forteller leder i Kirkens SOS Møre og Romsdal, Hilde Lillestøl.