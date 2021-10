Pakker perler med preg 

Nyheter

– Døra ble satt inn i går, så dette er helt nytt, smiler Mari Klauseth Hagen. En drøm har gått i oppfyllelse når det nye drivhuset og kurslokalet nå står ferdig på Monsås gård i Torvika. Og i et ganske gjennomsiktig hus i Torvika en finværsdag er det nok mange som vil kunne driste seg til å si man har en ganske uslåelig utsikt over Romsdalsfjorden og over til fjella i Innfjorden på den andre sida.