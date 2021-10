Nå har Romsdalsstien fått ny bru over trøblete elv i Ljøsådalen

Nyheter

Ei bru kan gjøre livet så mye enklere, også for fjellvandrere. «Like a bridge over troubled water, I will ease your mind», sang Simon & Garfunkel. Det var kanskje ikke Ljøsåa i Ljøsådalen den legendariske duoen tenkte på med sin eviggrønne schläger. Men nå kan fjellvandrerne i hvert fall slippe å bekymre seg for den fuktige og tidvis risikable vadingen over den bruløse elva.