«Rauma-bakern» har gått bort

I over 70 år forsynte Rauma-bakeren, Kjell Hatlen, hele Romsdal med ferske brød, horn, kaker og boller. Natt til onsdag 22 september, sovnet han inn på Rauma Helsehus, 92 år gammel.

Kjell Hatlen ble født i Hatlenhuset i Isfjorden sentrum en kald vinternatt 20. januar 1929. I underetasjen i samme hus drev familien kolonial og bakeri. Denne familiebedriften skulle Kjell drive videre, lenge etter vanlig pensjonstid.

Det var nok ikke baker han egentlig ville bli, Rauma-bakeren. Men, det var det som passet best for familiebedriften. På 50 og 60-tallet var det mange ulike kolonialforretninger i Isfjorden. Konkurransen om kundene var hard, men ingen av konkurrentene hadde bakeri. Derfor ble unge Kjell sendt av sin far i konditorlære hos Rosenborg Dampbakeri i Trondhjem.

Det resulterte i mesterbrev i konditorfaget og mesterring på fingeren.

Etter konditorlæra og militærtjeneste i Tysklandsbrigaden kom Kjell hjem igjen til Isfjorden. Han hjalp til i kolonialforretningen og var familiebedriftens baker og konditor. Kjell var også aktiv i menigheten og fast inventar i Isfjorden Mannskor. Det var gjennom sangen Kjell møtte Solveig, hun som skulle bli hans kone og regnskapsfører gjennom 60 år.

Jakt, fiske og fjell. Det var det Kjell likte best. I følge bakeren selv brukte han ungdomstiden på å bestige fjelltopper og hoppe på ski. Etter mange arbeidstider i bakeri og butikk, hentet han børsa eller fiskestanga. Det ble mange timer i Rauma elv, enten som fisker eller klepper for gjestene på Fiva House.

Ingen kunne holde båten like stødig som Kjell. Derfor ble det han som fikk æren av å ro ut Prince Charles, da den britiske kongefamilien kom på besøk i 1969. Språkkunnskapene hadde han og, men det stod verre til med den kongelige etiketten. Da Kjell spurte prinsen om “your mother” også skulle komme til landstedet, svarte den formelle og korrekte prins Charles: “Do you mean the Queen?”

Kjell kunne mer enn å bake brød. Gjennom hele sin yrkeskarriere har han tatt stadige krumspring og prøvd nye ting. En periode drev han med pelsdyroppdrett med egen fôrfabrikk. På 70-tallet tok han med seg familien til Trondheim for å starte bensinstasjon. I Trondheim startet han også Sandmoen Motell & Camping og senere Stav Hotell.

Bakeren prøvde seg også i politikken og ledet formannskapet for Høyre i Hen Herred.

Til tross for mange ulike forretningseventyr, var det baker han var. Selv om han trakk seg ut av kolonialforretningen etter hans fars død på slutten av 60-tallet, fortsatte han med bakeri. Den lange betongbygningen ved siden av Hatlenhuset var i fire tiår sentrum for boller, horn, kaker og brød. Mange kjente Kjell fra da han kjørte rundt i Romsdalen for å levere dagens bestillinger. Det var bakingen som holdt han gående så lenge, tross vonde skuldre, rygg og stadig sviktende syn og hørsel. I 2007 måtte han gi opp bakeriet. Melsekkene ble for tunge å bære. Da var han 78 år. Siste krumspring var som boligutvikler, da han som 80-åring bygde ut Haugan boligfelt i Isfjorden.

Det siste året tilbrakte den gamle bakeren på Rauma Helsehus der han fikk god pleie og omsorg. Onsdag i forrige uke sovnet han inn og et aktivt liv er til ende.