Nyheter

Etter at valgresultatet ble klart på kvelden 13. september i år, ble det klart at Rauma ville få sin første stortingsrepresentant for første gang på 123 år. I 1898 ble raumaværingen Erik Olsson Tokle fra Isfjorden valgt inn på stortinget fra Venstre. Per Vidar Kjølmoen (Ap) går nå inn i en kort og eksklusiv liste over stortingsrepresentanter fra kommunen.