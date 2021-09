Nyheter

Avdelingsleder ved Rauma legesenter, Sissel Kamsvåg, forteller at førstkommende torsdag, mellom klokken 16.45 og 18.00, kan alle som vil komme innom kulturhuset for å få sin første vaksine, eller for å framskynde time for dose to. Eneste krav for å få satt dose to, er at det skal ha gått fire uker siden dose én.