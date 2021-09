Landbruk Nordvest med Jordmarksdag på Holmemstranda

Nyheter

Wenche Ytterli og Anders Øverbø eier og driver garden på Øverbøen på Holmemstranda. Mange interesserte hadde tatt turen til gården , både fra Rauma, Vistdal og fra Gjermundnes Landbruksskole i Vestnes. Derfra ville kommende agronomer og lærere, lære mer om jordstruktur og jordsmonn og hvordan man kan danne seg et bilde om hva som er best for bonden.