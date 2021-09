Serveringsaktører jubler. – Vi er så glade!

Nyheter

Lørdagens gjenåpning av Norge var en jubeldag for hele befolkningen, og spesielt gledelig for serverings- og utelivsbransjen.



I Isfjorden finner vi det populære spisestedet «Marta på Landet», som har blitt en viktig møteplass for lokalbefolkningen. Åndalsnes Avis svingte innom lørdag ettermiddag, og fant to svært blide eiere;



– Gjett om vi er glade for denne nyheten, stråler Marta Ferreira og Jorge Moreira bak disken.



– Vi ser at det er viktig for folk å ha et sted som dette, for å kunne møtes og prates, ta noe mat eller en kopp kaffe sammen. Det føles som at en tung bør er fjernet av skuldrene, ikke bare for oss, men også for folk generelt. Vi har merket at pandemien har sittet i folks hoder, forteller Jorge.



Marta forteller at de har kjent på et ekstra ansvar under pandemien.



– Vi har under pandemien holdt stengt to ganger, ikke fordi vi måtte, men fordi vi ønsket dette selv av hensyn til våre gjester. Vi har en del eldre gjester, og vi kjente på ansvaret overfor dem og ønsket å beskytte dem. Da vi åpnet igjen, så var smitten under god kontroll.



Nå skal Marta og Jorge sette inn flere bord, og håper folk føler seg fri til å bli sittende lenger.



– I starten av pandemien satt folk gjerne kun i 30-40 minutter. Vi har merket at i de siste ukene så har folk tillatt seg å sitte litt lenger enn vanlig. Og endelig kan vi ha flere gjester inne samtidig. Vi gleder oss til at folk kan bli sittende sammen, føle seg trygge, og la praten gå!