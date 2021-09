Rivinga er snart ferdig, men den nye butikken blir litt forsinket

Nyheter

Prosessen med å bygge en helt ny dagligvarebutikk på Åfarnes ruller videre. Jo-André Herje, en av investorene i Herjeskjæret AS, som finansierer det nye bygget, forteller at de nå snart er ferdig med å rive bygget som sto på tomta. Allerede i juni, da rivesøknaden var sendt, kunne han fortelle at dugnadsgjengen på Åfarnes var utålmodige etter å komme i gang. Men svaret på rivesøknaden lot vente på seg litt lenger enn de hadde sett for seg.