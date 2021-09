Nyheter

- Farfar lurte på om jeg ville tjene noe penger til martnan, så jeg har jobbet for han. Før martnan nå har jeg blant annet malt garasje og en husvegg. Jeg ville fått penger til martnaen uansett, men det er artigere å jobbe for dem, sier Christine Thomasli Bruaset (13) fra Måndalen som anslår at hun allerede trolig har råd til i alle fall to «remser» karusellbilletter.