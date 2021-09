Nyheter

(bnett.no) Da Stortinget bestemte at ferjetakstene skulle settes ned med 25 prosent fra 1. juli, gikk inntektene fra ferjebilletter tilsvarende ned. For Møre og Romsdal fylkeskommune innebærer lavere billettpriser at billettinntektene fra 1. juli til 31. desember blir rundt 54 millioner kroner lavere enn forventet.