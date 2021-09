Nyheter

Prosjektet er et nasjonalt tiltak som skal hjelpe lærere til at enda flere barn får gleden av å leke med ball når de er på skolen. Ved å bruke ferdige undervisningsopplegg, får barn på 1.–3. trinn en introduksjon til lek med ball og håndball på skolen. Her er det konkurranser, aktivitetsdager og fine øvelser for ulike aldersgrupper.