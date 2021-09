«Steintuille», sa me før

Nyheter

På Øvrelandsbakkå (Monavegen 7 for dei som er tradisjonslause og GPS-avhengige) visste me kva stein var, både far min, eg sjølv og tilmed ungane mine. Tallause steinlass har me køyrt vekk i dyrkings- og våronnarbeid, frå småstein til dei som var rett tunge å få opp i vognekista eller seinare traktortilehengaren. Var steinane so store at ikkje ein gong stubbebrytaren greidde dei, «bjønna» far min dei ved å legge dynamitt dekt i våt leire på toppen, oftast utan ein gong å rope «Varsku her!», i alle fall utan å sende nabovarsel.

Slik sett kunne ein vel kalle han steintullen. Men det var det ingen som gjorde, for i uttrykket ligg noko langt anna.

Det er truleg ei stund sidan eg sjølv brukte ordet, men under lesing av Åndalsnes Avis for nokre dagar sidan kom det på nytt dettande ut av meg. I dessse korona- og valtider har det helst vore lite i avisa som har kalla på smilet, men denne morgonstunda måtte eg skratte høgt. Noko so steintulle, humra eg inni meg.

Her har Bane Nor brukt ekspertar, store ressursar og pengesummar på å fjerne deler av ein trafikkfarleg gråstein på Skiri, og so må heile arbeidet stansast/utsettast med den kostnad det medfører, fordi dei har brukt feil skjema og søknadsprosedyre ettersom steinen ligg i eit naturreservat!

Eg har vandra ein del i mang slags terreng, ogso i naturreservat, men har aldri sakna stein, tvert imot. Men so er eg vel ein særling ogso på den måten. Eg kunne no heller tenkt meg reduserte jernbanebillettar framfor ektra kostnader påført Bane Nor for å ha oversett noko so livsviktig som å søke om å få ta bort deler av ein gråstein.

Likevel: Stor takk til byråkratiets representantar for å ha gjeve meg ei munter morgonstund med avisa. Men eg kan ikkje dy meg: Steintuille!