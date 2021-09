Boligutbyggere: – Vi må ri bølgen mens den fortsatt er her

Nyheter

Tirsdag inviterer Rauma næringslag, Rauma kommune og Nordveggen til dialogmøte om boligbygging i Rauma. Til innovasjonssenteret forventes det at både representanter fra kommune, utbyggere, næringsliv, grunneiere og folk på boligjakt kommer. I tillegg kommer en eiendomsmekler. Målet er ifølge Solveig Brøste Sletta, som er daglig leder i Nordveggen, at man sammen kan legge strategier for å komme seg videre. Hun er tydelig på at Rauma er heldige som er et yndet sted for folk å flytte til. Nå er både hun og flere av Raumas boligutbyggere enige om at det haster med å finne løsninger som gjør at Rauma faktisk kan ta imot alle som ønsker å bosette seg her.