Nærmer seg slutten på massevaksineringen

Torsdagens massevaksinering i Rauma kulturhus var den andre i en serie som pågår hver torsdag hele september. 330 barn fra 12 til 15 år hadde god tid i forkant fått beskjed fra skolene om at de kunne registrere seg for å få det første sprøytestikket, forutsatt at de kunne vise fram samtykkeerklæring fra foreldrene.