Europas historie på én time med et skjevt smil

Kanskje er han litt desillusjonert – i hvert fall har han sett skyggesidene av storpolitikken på nært hold i så mange år, at han ikke klarer, eller ikke vil, styre unna sarkasmene og ironien når han omtaler Churchill, Stalin, Mitterand, Kohl, Thatcher og Viktor Orbán mer eller mindre i samme setning, i et så hesblesende tempo på inn- og utpust, at publikum i salen blir sittende og måpe med et uttrykk av både begeistring og gru i øynene.

For verdensdelens nyere historie er unektelig så full av blod, svette, snørr og tårer at det kanskje er umulig å være lettsindig og lystig uten å smile veldig skjevt.

Christian Borch hadde i hvert fall publikum i Trollstolen i kulturhuset i sin hule hånd, som det heter, i en time tirsdag kveld, i regi av Christelfondet. Uttrykk som "imponerende" og "tankevekkende" var gjennomgangsmelodien da tilhørerne trakk ut av salen etter at foredragsholderen hadde gjort seg ferdig med et helt århundres politikk, intriger, kriger og revolusjoner.

Borch var takknemlig, han også.

– Å få lov til å stå her etter å ha blitt invitert av Christelfondet er en stor ære og gir kvelden en ekstra dimensjon, sa Christian Borch.