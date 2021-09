Nyheter

Over Moldes tak, over sju topper, går et 18 kilometer langt fjelløp med en samlet stigning på 1400 meter i konkurranseløpet. Det var også en en ultraløype for de som ville ha et lengre løp, og dette er en forlengelse av det vanlige konkurranseløpet som går over hele tolv topper, med en samlet stigning på 2700 meter.