Nordveggen – en verktøykasse for næringslivet

Arnt Øyvind Siem var den første daglige lederen av Nordveggen AS, selskapet som ble etablert som felleseie mellom Rauma kommune og Rauma næringslag i november 2004. Han mener å huske hvordan firmanavnet ble unnfanget:

– Det var under en seanse på ei hytte der en gjeng var samlet med et felles ønske om å tenke annerledes. Det ble snakk om å starte et firma som skulle drive næringsutvikling, og det mest nærliggende var å ganske enkelt kalle det Rauma Næringsutviklingsselskap. Men vi hadde lyst til å være litt mer kreative enn som så, minnes Siem.

– Og husker jeg ikke helt feil, så var det Fred Husøy som først skrev opp Nordveggen på et whiteboard sammen med en rekke andre forslag til navn. Ideen var at navnet skulle symbolisere en bratt kurve opp, og det var omtrent slik vi forestilte oss at det ville bli å drive næringsutvikling i kommunen.

– Det var nok enkelte som stusset over navnevalget i starten, men det var aldri noen stor motstand mot navnet. Forklaringen er nok at selskapet først og fremst skulle være innrettet mot lokalsamfunnet og næringslivet i kommunen, og her lokalt er mange fortrolige med Nordveggen som et begrep. Vi har jo blant annet Nordveggen på Romsdalshorn som en kjent fjellvegg, sier Arnt Øyvind Siem.

Fem ansatte

I dag er det Solveig Brøste Sletta som er daglig leder for Nordveggen. Hun er sjefen for et aksjeselskap med fem ansatte, flere enn de noen gang har vært. Selskapet har en ambisiøs målsetting om "å skape samfunnsutvikling, næringsvekst, innovasjonsprosjekter og være en fremtidsrettet regional utviklingsaktør", som det heter i firmaets formålsbeskrivelse.

Nordveggen AS ble stifta som et lokalt utviklingsselskap 30. november 2004 av Rauma kommune og Rauma Næringslag. Fra 2013 kom også Romsdal Reiseliv og Handel inn på eiersiden i Nordveggen AS, med en eierandel på 3 %. I 2016 ble det foretatt en styrt emisjon i Nordveggen, der Protomore (Molde kunnskapspark), Ålesund kunnskapspark, SINTEF Manufacturing og Sparebanken Møre kom inn på eiersiden i tillegg til de tre eksisterende eierne.

Listen over engasjementer som Nordveggen er involvert i er en nesten uendelig lang smørbrødliste over det aller meste som har med næringsutvikling å gjøre.

– Her er selskapets årsrapport for 2020. Den gir en god innsikt i hva vi arbeider med, sier Solveig Brøste Sletta.

Hun langer over et dokument på 23 sider som nærmest i stikkordsform beskriver hva de fem ansatte og en lang rekke samarbeidspartnere jobber med i det daglige:

Driften av Utrøna Innovasjonssenter – utleie av kontorfasiliteter, møterom og felleskantine

Konsulentoppdrag for bedrifter og offentlige myndigheter

Nettverksbygging, informasjons- og kontaktarbeid

Hoppid, forretningsutvikling, inkubatorprogram

Fagskoletilbud for industriarbeideren

Innovasjonsfestivalen

Rauma som bærekraftig reisemål

Utvikling av Åndalsnes sentrum

Næringsutvikling i Lesja kommune

Villreinløypa – opplevelsesturisme knyttet til villrein

Sekretariat for investeringsselskapet Romsdal Innovasjon

Sekretariat og andre tjenester for Rauma Næringslag

– I 2021 er vi også blitt sekretariat for Romsdal Reiseliv og for Åndalsnes sentrum. Og nå i høst har vi tatt over saksbehandlingen for kommunens Kraftfond, og selskapet er innleid i kommunen sitt arbeid med klima- og miljøplan.

Næringsprisen 2020

Da Nordveggen AS mottok Rauma kommunes Næringspris for 2020 vanket det mange godord om hva selskapet har betydd for lokalsamfunnet i løpet av åra som har gått siden oppstarten tidlig på 2000-tallet.

– Den største suksessen til Nordveggen er måten de endra hvordan vi ser på oss sjøl her, sa Per Vidar Kjølmoen, styrelederen i det kommunale Kraftfondet som delte ut prisen.

Selskapet har også høstet anerkjennelse og oppmerksomhet langt utenfor kommunegrensene, og får stadig besøk fra ymse næringsutviklere i andre kommuner som ønsker å lære av dette tette og kreative samarbeidet mellom næringsliv og kommune i Rauma.

Ikke minst den årlige Innovasjonsfestivalen, unnfanget og arrangert av Nordveggen siden 2015, har allerede rukket å bli en viktig og anerkjent happening for hele Nordvestlandet. Der får små og store bedrifter anledning til å møte hverandre og offentlige institusjoner, skaffe seg kunnskap og innsikt, og ikke minst bygge nettverk.

Daglig leder Solveig Brøste Sletta skryter på sin side av det lokale næringslivet i Rauma som en viktig årsak til den statusen selskapet har fått. Flere bedriftsledere i Rauma har vært styreledere i selskapet, mens andre har brukt både tid og ressurser på å gi Nordveggen tyngde og posisjon.

– Næringslivet i Rauma ligger helt i landstoppen i forhold til folketallet når det gjelder allsidighet og bredde. Vi har bedrifter innen en lang rekke bransjer, noe som gjør Rauma mer robust sammenlignet med kommuner hvor man har gjort seg mer avhengige av en eller noen få hjørnesteinsbedrifter, mener Solveig Brøste Sletta.

– Mange av bedriftene våre har lokale eiere som er rene ildsjeler i måten de tar ansvar og ser utenfor sine egne bedrifter. Et eksempel på det er styret for Raumarock der flere lokale næringsledere har engasjert seg.

Men Nordveggen-sjefen legger ikke skjul på at næringsutvikling i Rauma fortsatt har noen motbakker å kjempe mot.

– Særlig rekruttering er krevende, særlig til enkelte typer stillinger hvor det er mangel på kompetanse-arbeidskraft også nasjonalt, for eksempel i IT-bransjen. Det kan hende at vi ikke har vært flinke nok til å informere om alle fordelene det innebærer å flytte til Rauma for å etablere seg her.

– Vi ser også at mange industribedrifter i Rauma trenger å omstille seg i tida som kommer, både teknologisk og i forhold til målsettingene om bærekraftig grønn vekst. Så har vi noen bedrifter som er gode på eksportorientert produksjon, men her er det behov for videreutvikling. Derfor har vi satt i gang et prosjekt hvor vi setter fokus på internasjonalisering, teknologiutvikling og grønn vekst.

Solveig Brøste Sletta bruker et ord som kanskje oppsummerer det meste av Nordveggens misjon i lokalsamfunnet:

– Jeg betrakter Nordveggen som en verktøykasse som skal brukes til å sette i gang ny næringsvirksomhet og utvikle eksisterende bedrifter videre. Kommer det opp en ide i Rauma, så har vi en verktøykasse som kan være med å vurdere ideen og bidra til å utvikle. Vi ser at mange andre kommunen mangler dette. Da blir de gode ideene bare hengende der, sier Nordveggen-sjefen.

Ansatte

Solveig Brøste Sletta

Daglig leder. Utviklingsprosjekt for eksisterende bedrifter. Nettverksbygging i Rauma og eksternt mot kunnskapsmiljø og virkemiddelapparat. Næringsarbeid Rauma og Lesja. Saksbehandler kraftfond.

Anne Cathrine Enstad

Arbeidsområde: Prosjektleder for Rauma som bærekraftig reisemål. (Næringsutvikling Lesja kommune. Prosjektleder for Via Ferrata rutene på Nesaksla.)

Anita Buckley

Arbeidsområde: Produktutvikling i reiselivet. Sekretariat for Romsdal Reiseliv. Drift av Utrøna innovasjonssenter.

Line Horvli

Arbeidsområde: Prosjektleder for tettstedutvikling Åndalsnes. Villreinløypa. Miljøfyrtårn-konsulent. Klima- og miljøplan for Rauma kommune. Leder for Innovasjonsfestivalen.

Øyvind Fjørtoft

Arbeidsområde: Rauma Næringslag, Hoppid-rådgiver. Programansvarlig for Innovasjonsfestivalen.