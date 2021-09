Kommunen har eierskap i 39 selskap - nå vil politikerne skaffe seg bedre kontroll over verdiene

Nyheter

Formannskapet vedtok tirsdag Rauma kommunes aller første eierskapsmelding. I den kommer det fram at Rauma kommune har eierskap i 39 selskaper. Eierandelene er i ulike størrelser, at fra under én prosent i noen av selskapene, til hundre prosent i andre. Ifølge eierskapsmeldingen var selskapene, ved utgangen av året, bokført til en samlet verdi på langt over hundre millioner kroner.