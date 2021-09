Slik stemte Rauma - Fremskrittspartiet ble største parti

Nyheter

2206 raumaværinger forhåndsstemte, og totalt sett stemte 76,7 prosent av de stemmeberettigede i årets valg. 17 stemte blankt.

Klokka 22.06 var 100 prosent av stemmene foreløpig telt opp - og Frp er det største partiet, etterfulgt av Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Det endelige resultatet vil komme senere, da resultatet skal kontrolleres og dobbeltsjekkes

Frp er også størst i fylket når 91.1 prosent av stemmene er telt opp. Frp ser ut til å få to kandidater inn på Mørebenken, altså både Sylvi Listhaug og Frank Sve.

Sve sa til Åndalsnes Avis før helgen at motstanden mot Møreaksen har vært sentral:

– Akkurat nå så er det folk i Møre og Romsdal som er veldig tydelige på motstanden mot Møreaksen. Den er betydelig. Også her i Åndalsnes, som vi er i dag er folk veldig tydelige på at folk ikke ønsker Møreaksen. De ønsker Romsdalsaksen, og bygge ut Langfjordskryssinga, som egentlig er eksportveien fra Nordmøre og ut av fylket. Og så er det selvsagt redselen i olje og gassektoren. Folk er redde for arbeidsplassene sine, og olje- og gassektoren har over 25.000 ansatte i møre og romsdal, og folk er bekymret for at andre parti vil skifte ut inntektene våre med utgifter, så det er de to store sakene nå, som gjør at vi er der vi er, tenker jeg, sier Frank Sve.

Til RBnett mandag kveld, sier Sve følgende:

- Jeg tror hovedsakelig det går på at hvis man ikke bryr seg om innbyggerne sine så går det gale. Man må lytte til innbyggerne og være ombudsmenn- og kvinner for innbyggerne i Møre og Romsdal. Og klart, når det kom dette med oljeskatten - i Norges største eksportfylke - så ble folket i Møre og Romsdal veldig redde for arbeidsplassene sine. Og dette er den saken det har vært størst fokus på de siste ukene, sier Sve.

Slik stemte Rauma:

Fremskrittspartiet 21,9 Arbeiderpartiet 20,5 Senterpartiet 19,6 Høyre 15,1 SV 7,8 KRF 3,8 Miljøpartiet De Grønne 3,2 Venstre 2,6 Rødt 2,1 Demokratene 1,3 Pensjonistpartiet 0,6 Helsepartiet 0,4 Industri og Næringspartiet 0,3 Partiet de Kristne 0,3 Partiet Sentrum 0,1 Alliansen 0,1 Liberalistene 0,1 Folkeaksjonen Nei til mer bompenger 0