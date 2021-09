Erna Solberg gratulerer Jonas Gahr Støre: - Høyres arbeidsøkt er over for denne gang

Nyheter

– Jeg gratulerer Jonas Gahr Støre med det som ser ut som et klart flertall. Men det blir tøffe forhandlinger, sier Solberg på valgkvelden.

Ikke helt uberørt av stundens alvor og blank i blikket sa Solberg at Høyres arbeidsøkt er over, men at partiet vil komme tilbake.

– Høyres arbeidsøkt i regjering er over for denne gang, men jeg sier for denne gang, for vi har alle ambisjoner om å komme sterkt tilbake. Nå starter en ny økt i opposisjon, sa Solberg, som ble høylytt bejublet av sine egne.

I talen på Høyres valgvake sa Solberg at hun er utrolig stolt over hva partiet har fått til i åtte år som regjeringsparti.

– Vi er fornøyd, men vi har ikke gjort det alene. Jeg vil benytte anledningen til å takke for samarbeidet med Frp, Venstre og KrF. Vi fire har funnet fram til gode løsninger, sier Solberg.

- Velgernes ønske

– Sånn som resultatet ser ut nå, er det velgernes ønske at et annet politisk flertall skal styre Norge, sier Solberg.

Solbergs første regjering besto av Høyre og Fremskrittspartiet fra 2013 til 2018, før regjeringen ble utvidet med Venstre i 2018 og Kristelig Folkeparti i 2019.

I 2020 gikk Fremskrittspartiet ut av regjeringen, mens Høyre, Venstre og KrF fortsatte som et trekløver.

Meningsmålingene har i lang tid vist at en retur til regjeringskontorene så vanskelig ut.

– Vi visste at vi trengte et mirakel for å bli valgt tre ganger på rad i Norge. Det mirakelet har vi altså ikke fått, sier Solberg.

- Vi klarte det

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre ble møtt med jubel og taktfaste rop da han entret talerstolen på partiets valgvake.

– Nå kan vi endelig si: Vi klarte det, åpnet Støre sin tale med på Arbeiderpartiets valgvake.

Støre blir Norges 36. statsminister siden 1873. Han tar over etter Erna Solberg, som har styrt landet i åtte år.

Arbeiderpartiet ligger ifølge prognosene an til å få flertall sammen med SV og Senterpartiet.

– Alt tyder på at vi når målet om et skifte i kveld, og vi får et solid flertall. Slik det ser ut nå får vi flertall for vår plan A om en regjering bestående av Ap, Sp og SV, sa Støre.

Meningsmålingene fanget ikke opp Aps frammarsj og trepartiflertall

Ap og Sp gjør et markant bedre valg enn det gjennomsnittet av meningsmålingene i september antydet.

Mellom 1. og 11. september ble det gjennomført 19 nasjonale meningsmålinger. Gjennomsnittet av disse, utregnet av nettstedet Poll of polls , ga Arbeiderpartiet en oppslutning på 24,1 prosent. Like etter klokken 23 valgkvelden ser partiet ut til å oppnå godt over 26 prosent.

Også Senterpartiet slo tilbake mot en fallende kurve på meningsmålingene, om enn i noe mindre grad enn Ap. Snittet av meningsmålingene antydet 12,9, mens partiet snuser på 14-tallet når nær 90 prosent av stemmene er telt opp.

Motsatt overvurderte meningsmålerne SV, som hadde 9,4 på snittmålingen, men som ser ut til å få 7,3 prosent av de faktiske stemmene.

Snittmålingen ga heller ikke en god indikasjon på mandatfordelingen. De tre rødgrønne partiene Ap, Sp og SV lå an til 81 mandater, mens valgresultatet samlet sett er en seier for de tre partiene, som nå ligger an til å få 89 mandater.