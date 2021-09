Nyheter

Arbeiderpartiet fikk 20,5 prosent av stemmene i Rauma kommune. Det er 1,6 prosentpoeng bedre enn ved forrige stortingsvalg for fire år siden. Fremskrittspartiet er størst både i Rauma kommune og i fylket, men Arbeiderpartiet like bak.

Resultatet så langt gjør at Ap i Møre og Romsdal er inne med to mandat, hvor Per Vidar Kjølmoen er en av de to. Kjølmoen sier til Åndalsnes Avis at de gjennom valgkampen har jobbet med å få inn to mandag på Stortinget og at det er gledelig at det ser ut til å bli en realitet.

– Akkurat nå har jeg det veldig bra og det vil bli et regjeringsskifte med et rødgrønt flertall. To mandater har vært målet vårt. Da resultatene kom ble vi ganske lettet, for det har vært utrolig jevnt på alle målinger, sier Kjølmoen til Åndalsnes Avis like etter klokka 22 mandag kveld.

God stemning på valgvake

Kjølmoen mener det nå vil bli en regjering med Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Disse vil ha flertall.

– Det tror jeg vil bli bra for Rauma og fylket. Jeg skal jobbe for halverte ferjetakster, gode tilbud på Rauma videregående skole og ikke minst i helse og omsorgssektoren. Det er nå jobben starter, sier han.

Han synes det er hyggelig at Ap har en oppgang i kommunen fra forrige stortingsvalg. Han tilbringer valgkvelden på valgvake i Ålesund.

– Hvordan var stemninga før den første prognosen kom klokka ni?

– Jeg var veldig spent og urolig, men ble veldig letta da den kom. Alle partiene var noe urolig før målingen kom. Men det er gledelig å se at vi har gjort et godt valg nasjonalt og i Møre og Romsdal, sier han og legger til:

– Det var full jubel på vårt bord da de første prognosene kom, sier han.

– Hvordan ser resten av kvelden ut for din del?

– Jeg skal straks opp og snakke her på valgvaken og takke alle som har gjort en fantastisk innsats gjennom hele valgkampen. Deretter skal jeg være med på sending til NRK. Og når jeg etter hvert skal finne senga, så kan jeg legge med med god samvittighet. Dagen har vært helt fantastisk, sier han.

Historisk

Det er 123 år siden en raumaværing ble valgt inn på Stortinget. I 1898 ble raumaværingen Erik Olsson Tokle fra Isfjorden valgt inn på stortinget fra Venstre. Og Per Vidar går nå inn i en kort og eksklusiv liste over stortingsrepresentanter fra kommunen.

Det skal også nevnes at Arnt Hagen fra Torvika, representerte Senterpartiet på stortinget fra 1963 til 1977, men bodde i Molde da han ble valgt inn. Per Arne Skomsø i Rødven var inne på Stortinget som vara en måned i 1991 for SV, og Inger Lise Husøy fra Åndalsnes ble innvalgt for AP i Oslo fra 1997 til 2001.