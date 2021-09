Nyheter

Fra valglokalene åpnet klokka ti mandag formiddag til de stengte i kveld klokka åtte, har det vært et jevnt sig av folk som tok turen til stemmelokalene for å bruke stemmeretten. Leder i stemmestyret, Eva Gråberg, forteller til Åndalsnes Avis i kveld at dagen i dag har gått veldig bra.

– Både velgerne og de som sitter i stemmestyret har vært flinke til å holde smittevernreglene, sier hun.

Jevnt trykk

De har også merket at mange har forhåndsstemt.

– Det har vært et jevnt trykk hele dagen, men det har ikke vært like mange i lokalet på samme tid som det kanskje har vært tidligere. Med tanke på koronasituasjonen, så har det vært helt supert, sier hun.

Tidligere på dagen var det en skoleklasse med førstegangsvelgere som tok turen, så da var lokalet fullt av ungdommer. Også like etter arbeidstid, var det et lite rush med arbeidsfolk som tok turen for å avgi sin stemme.

– Akkurat klokka ti, når stemmelokalene åpner, er det en del som kommer, sier Gråberg.

Tekniske problem

I tillegg til valglokale på Rauma rådhus, har det også vært valglokale på Åfarnes, Isfjorden og Måndalen. I Isfjorden startet dagen med oppstartskrøll. Det endte med at valgdagen ble forsinket med rundt 25 minutter.

– Det er selvfølgelig kjedelig at slikt skjer, men forhåpentligvis har de fått stemt, selv om det ble litt venting, sier hun.

Men også på rådhuset møtte de på noen tekniske utfordringer.

– Her fikk vi testet systemet før klokka ti, men her hadde begge våre maskiner logget seg av systemet. Heldigvis var det ikke folk til stede da, så vi fikk logget oss kjapt på igjen. Men vi har beredskapskonvolutter liggende som vi kan bruke om noe skulle skje, sier hun.

Flere yngre velgere

Noe både Gråberg og de andre i stemmestyret har lagt merke til i løpet av dagen, er at de har registrert at det har vært mange yngre innom og stemt.

– Det er kjempebra og det er viktig at de bruker stemmeretten sin, sier hun.

Tolv valgfunksjonærer har bidratt i løpet av denne valgdagen. Mange av de har vært med flere ganger.

– Mange her har tidligere jobbet i kommunen og vært funksjonærer på huset, mens andre har hatt stillinger andre plasser. Det er en solid gjeng å ha med seg. Det er viktig å ha med seg erfaring og å få inn noe nytt. Det er en dugnad og jeg synes det er veldig kjekt å være med denne gjengen, sier hun.