Grøvdal med sterkt sololøp i NM: – Prøvde å sette lista for kongepokalen

Nyheter

Karoline løp inn til NM-gull i 5000 meter med tiden 14.47.95, som er rett bak hennes ferske personlige rekord. Dette gjorde hun bare to dager etter at hun ble nummer åtte i Diamond League-finalen i Zürich med 14.59,91 og en uke etter at hun satte personlig rekord i Brussel med 14.43,26. Tiden var et tidlig bud i kampen om kongepokalen.