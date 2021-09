Frp størst i fylket: – Folk ønsker ikke Møreaksen

Nyheter

Meningsmålingen baserer seg på 600 intervjuer i begynnelsen av september.

Meningsmålingen viser at Fremskrittspartiet ligger an til å få 19,1 prosent av stemmene, og de er med det størst i fylket. På andreplassen finner vi Ap med 18,7 prosent, og på tredjeplassen finner vi Senterpartiet med 17,8 prosent. Høyre ligger an til 15,2 prosent.

Det samme resultatet fikk for øvrig Fremskrittspartiet i en meningsmåling utført av Respons på vegne av Sunnmørsposten, Romsdals Budstikke og Tidens Krav nylig.

Fredag hadde Frp stand på Øran, der både andrekandidat Frank Sve og tredjekandidat Jan Steinar Engeli Johansen deltok.

– Akkurat nå så er det folk i Møre og Romsdal som er veldig tydelige på motstanden mot Møreaksen. Den er betydelig. Også her i Åndalsnes, som vi er i dag er folk veldig tydelige på at folk ikke ønsker Møreaksen. De ønsker Romsdalsaksen, og bygge ut Langfjordskryssinga, som egentlig er eksportveien fra Nordmøre og ut av fylket. Og så er det selvsagt redselen i olje og gasssektoren. Folk er redde for arbeidsplassene sine, og olje- og gassektroen har over 25.000 ansatte i møre og romsdal, og folk er bekymret for at andre parti vil skifte ut inntektene våre med utgifter, så det er de to store sakene nå, som gjør at vi er der vi er, tenker jeg, sier Frank Sve.

Med de siste meningsmålingene ser listetopp Sylvi Listhaug og Sve ut til å ha trygge plasser på Stortinget.

På målingen er også Ap inne med to mandat (Per Vidar Kjølmoen og Åse Kristin Ask Bakke), mens Høyre er inne med ett (Helge Orten). Også Senterpartiet er inne med to mandat (Jenny Klinge og Geir Inge Lien), men det er jevnt i toppen, og SV er heller ikke langt unna for å sikre seg et mandat.