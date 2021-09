Fire nye togavganger på Raumabanen – to hver veg

Nyheter

I dag går det fire tog fra Åndalsnes hver dag, mens fire tog ankommer stasjonen. SJ Norge varsler nå at de planlegger å utvide togtilbudet med ytterligere to avganger hver veg fra desember neste år.

– Tanken er at de nye avgangene skal korrespondere med togtidene for Dovrebanen på Dombås. Men vi kan ikke garantere at vi får til korrespondanse for alle togene på Raumabanen, sier markeds – og kommunikasjonssjef for SJ Norge AS, Hilde Lyng.

– Bakgrunnen for de nye avgangene er avtalen vi inngikk med Jernbanedirektoratet da vi vant anbudet om drift av persontogtrafikken på Raumabanen. Der gikk ett av punktene ut på at antall togavganger skulle økes. Tanken bak er selvfølgelig at det skal bli enklere for passasjerene å finne en avgang som passer.

Trafikkavtalen mellom SJ Norge og Jernbanedirektoratet om togtilbudet på Dovrebanen, Rørosbanen, Raumabanen, Nordlandsbanen, Trønderbanen, og Meråkerbanen ble undertegnet fredag 28. juni 2019, altså nesten ett år før coronapandemien slo til og gjorde at billettsalget på alle jernbanestrekninger ble kraftig redusert.

I 2018 ble det solgt 124.670 passasjererbilletter på togstrekningen mellom Åndalsnes og Dombås. Før SJ overtok driften av togtrafikken så selskapet for seg en kraftig økning i trafikktallene.

– Vi har lagt opp til en passasjerøkning på over 40 prosent fram til 2030, sa kommersiell direktør Lena Angela Nesteby i SJ Norge til NTB i 2020. I løpet av de neste ti årene skulle selskapet øke fra 3,5 til 5 millioner passasjerer i året på de sju strekningene de skal kjøre.

Men pandemien har ikke vært enkel å takle for togselskapet.

– Det er klart at vi har vært gjennom et veldig spesielt år. Da pandemien kom fikk alle beskjed om at vi skulle reise minst mulig, og det var også veldig få som tok tog. Det ligger i sakens natur at det gjorde at vi fikk atskillig lavere inntjening, også på Raumabanen, enn det vi hadde forventet. Heldigvis har togselskapene mottatt statlig støtte som kompensasjon for tapte salgsinntekter, men kompensasjonen har ikke dekket opp hundre prosent for de tapte inntektene, sier Hilde Lyng.

Tapte inntekter til tross, selskapet planlegger likevel å forsterke passasjertrafikken på Raumabanen. Men markeds- og kommunikasjonssjefen avviser at det er avtalen med Jernbaneverket som tvinger SJ Norge til å sette opp flere avganger.

– Nei, på ingen måte. Vi er tvert i mot glade for å utvide tilbudet. Vi har vært i dialog med Jernbaneverket om saken, og begge parter har tro på at pandemien vil gjøre det mulig å øke passasjertrafikken på Raumabanen, svarer Hilde Lyng.

I følge markeds- og informasjonssjefen blir det ikke tatt endelig stilling til de eksakte nye rutetidene før våren eller forsommeren 2022. Det er Bane NOR som til slutt skal fastsette de nye rutetidene.

Markeds – og kommunikasjonssjef for SJ Norge AS, Hilde Lyng, opplyser for øvrig at nattog er et tema som overhodet ikke har blitt vurdert i planleggingen av nye rutetider.

Dagens rutetider på Raumbanen ser slik ut:

Fra Åndalsnes til Dombås: 07:36, 09:29, 14:29 og 16.29

Fra Dombås til Åndalsnes: 12:05, 14:05, 18:14 og 20:16