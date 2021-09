Stikk UT! har passert ein million turer

Nyheter

Friluftsråda gler seg over den store deltakinga, og dei er ikkje i tvil om at Stikk UT! har gjort mykje med turgleda og helsa til mange.

- At 20 prosent av befolkninga er med på Stikk UT! er svært imponerande, seier Anne Berit Støyva Emblem og Ola Fremo, dei daglege leiarane i dei to friluftsråda i Møre og Romsdal i ei pressemelding.

I dag har Stikk UT! nesten 49 000 deltakarar, som til saman registrerer 8 000 turar i gjennomsnitt dagleg. Tur nummer ein million ble gått av Bjørn Flemmen Steinland, som gjekk turen til Synnåhaugen. Han bor i Øksendalen og er ein ivrig Stikk UT! -deltakar.

For to år sidan hadde turtrimmen 489 000 registrerte turar og 22 000 deltakarar.

Så kom pandemien.

- Medan alt anna måtte stenge, var Stikk UT! og friluftslivet ope. I 2020 auka talet på deltakarar med ca. 10 000 frå året før, og til saman 32 000 turgåarar registrerte 860 000 turar. Dette syntest vi var overveldande, men når vi no har sett korleis populariteten har auka også i år, ante vi at millionen ville bli nådd. Men at det ville skje heile to månader før sesongslutt, hadde vi ikkje trudd!