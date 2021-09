Attraktiv sentrums-eiendom renoveres steg for steg

Nyheter

Forretningsgården rett på oversiden av den nedre jernbanebrua i Åndalsnes sentrum sto ferdig i 1960 etter at den gamle forretningen på samme sted ble bombet under krigen, i likhet med det meste av all annen bebyggelse på Åndalsnes. Bygningen var i sin tid antakelig en av de mest modernistiske blant forretningsgårdene som kom opp på Åndalsnes under gjenreisningen etter krigen. Den opprinnelige forretningen ble etablert i mellomkrigstida av Amund Kavli, derav navnet.

A. Kavli-bygget er på fire etasjer pluss kjeller, og huset fram til 2007 en innholdsrik kles- og konfeksjonsforretning på gateplan og i kjelleren. Forretningen ble i flere tiår drevet av ekteparet Turid og Per Olav Mahle og hadde et bredt vareutvalg som ikke er like vanlig i dag. I tillegg var det i tidligere tider en separat hattebutikk drevet av Agnes Kavli i førsteetasjen.

Tannlegekontor

– Vi har forsåvidt ingen superspennende planer for forretningsgården, men vi skal blant annet gjøre om det som var tidligere var tannlegekontoret til Kjell Ramstad i andreetasjen til en leilighet. En oppgradering av fasaden er også aktuelt, og ellers arbeider vi med diverse andre nødvendige vedlikeholdstiltak, forklarer Torbjørn Mahle.

Han og de to brødrene Arnstein og Dagfinn arvet eiendommen etter sine foreldre og eier hver sin tredjedel av bygget. Ingen av dem er bosatt på Åndalsnes i dag, men i følge Torbjørn kjenner de på en forpliktelse til å vedlikeholde og utvikle forretningsgården.

– Jeg har selv en leilighet i bygget og har vært hjemme på Åndalsnes sikkert ti ganger det siste året. Vi kjenner på at vi har våre røtter på stedet, og ser at det skjer mye positivt nå for tida. Derfor har vi selvfølgelig et ønske å bidra konstruktivt til den utviklingen som skjer, sier Torbjørn.

Kostnadskrevende

– Samtidig er det også klart at et omfattende rehabiliteringsprosjekt er kostnadskrevende, og utgiftene må kunne forsvares økonomisk. Men vi har merket at det er bra interesse for å leie i sentrum, og vi får stadig telefoner fra folk som spør om det er ledige leiligheter i bygget. Vi har aldri annonsert ledige lokaler, men jungeltelegrafen fungerer tydeligvis bra.

– Har det vært aktuelt å selge eiendommen?

– Nei, det er ikke noe vi tenker på. Vi ser på mulighetene for å utvikle den, men tar det steg for steg, sier Torbjøn Mahle.