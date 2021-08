Samferdselsdepartementet ber om mer informasjon fra Statens vegvesen om Romsdalsaksen

– Behov for mer fakta

I løpet av uka sender Samferdselsdepartementet brev til Statens vegvesen for å få flere fakta på bordet når det gjelder lengde, dybde og kostnad for en vegløsning langs Romsdalsaksen med tunnel under Veøya.