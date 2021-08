Fikk sertifikat på at de produserer miljøvennlig

Nyheter

I juni avsluttet industribedriften PartnerPlast en tredagers sertifisering og ble dermed godkjent innen den mest anerkjente og omfattende miljøstandarden i verden; ISO 14001.

– En ISO 14001-sertifisering hjelper oss som bedrift med å redusere vår belastning på miljøet, forklarer Inger Helene Hals, som bærer den litt kompliserte tittelen Corporate officer Quality, HR and HS&E.

Bedriftens målsetting er at ISO-sertifiseringen skal bidra til at PartnerPlast kombinerer bærekraftig vekst og økt lønnsomhet.

– Dette er helt i tråd med våre høye mål om en mer bærekraftig produksjon og sirkulær økonomi. Vi har satsa stort på bærekraft og ønsker virkelig å gjøre noe konkret ut av bærekraftsarbeidet vårt. Vi vil at dette ikke bare skal være prat, men faktiske og konkrete tiltak som gjør en forskjell. fortsetter Hals.

Ambisjoner

I prosessen med å oppfylle ISO-kravene har PartnerPlast hatt ambisjoner om å ta dokumentasjonskravet et hakk opp. Sertifiseringen gjør at bedriften nå har forpliktet seg til å produsere i henhold til standarden.

Som en garanti for at bedriften tar ISO-standarden på alvor skal en tredjepart inn i produksjonen en gang i året for å sjekke at PartnerPlast faktisk følger opp forpliktelsene som følger med sertifiseringen.

– I praksis betyr sertifiseringen at vi må ha en streng driftskontroll av alt vi gjør i produksjonen som kan påvirke miljøet. De omfatter sirkulær økonomi, det vil si resirkulering av gamle produkter, energiforbruk, og avfallshåndtering. Samtidig er det viktig å sørge for at alle ansatte forstår hva dette betyr og hva som må gjøres.

– Den største endringen for oss er at vi nå dokumenterer det vi tidligere har sagt. Sertifiseringen betyr at vi forplikter oss, vi kan ikke lure oss unna, sier Hals.

I tillegg til den nye ISO 14001-sertifiseringen for bærekraftig produksjon har PartnerPlast også et ISO 9001-sertifikat, en kvalitetssystem-sertifisering som omfatter hele konsernet. I tillegg til fabrikken på Åndalsnes har PartnerPlast fabrikker og administrasjonsenheter i Molde, Moelven og på Lysaker i Oslo. De to dokumentene utgjør til sammen en forpliktelse som betyr at alle lokasjoner blir underlagt de samme kravene til miljø og kvalitet.

– Det er min ubeskjedne påstand at PartnerPlast er langt fremme med å omforme FNs 17 bærekraftsmål til konkrete tiltak som faktisk gjennomføres, avslutter Inger Irene Hals.

Revisor

Hun viser til en uttalelse fra revisoren i kontrollorganet KIWA Sertifisering, som skriver følgende:

"Konsernet Partner Plast har etablert et omfattende ledelsessystem for miljø som er godt tilpasset virksomheten og integrert med ledelsessystemet for kvalitet. Bedriften har tatt utgangspunkt i FNs bærekrafts mål som er relevant for den. Et særlig fokus er det på mål nummer 12, som er «Ansvarlig forbruk og produksjon». Det er et meget tydelig fokus på resirkulering og gjenbruk av materialer og bedriften har etablert retur ordninger og prosesser for å benytte materialene fra returnerte produkter i ny produksjon."