Nyheter

Mandag morgen rullet nemlig Superbussen til NRK inn på skoleplassen og serverte elevene et forrykende sceneshow. Selveste Fantorangen viste seg på scena sammen med kjendisprogramlederne Margrethe Røed og Matias Alegria. Ingen tvil om at dette var kjente figurer for elevene, og responsen var umiddelbar og stor fra første øyeblikk.