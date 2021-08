Nyheter

I en pressemelding skriver Trygg Traffik at for mange barn betyr skolestart også det første virkelige møtet med trafikken. De ber alle ta hensyn når de nye førsteklassingene skal ut i trafikken. Regionleder for Trygg Trafikk i Møre og Romsdal, Per Gjerde, oppfordrer flere foreldre til å la bilen stå.