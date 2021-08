Nye Veier avgjør når og hvordan E136 bygges

Nyheter

(Rbnett) Forslaget til vegløsning som Statens vegvesen laget ferdig i sommer for utbedring av E136 mellom Flatmark og Marstein, kommer ikke til å bli behandlet av Rauma kommune nå. Det er tatt «time out» i det videre planleggingsarbeidet, ettersom Stortinget i juni vedtok at Nye Veier AS skal ha ansvaret for utbedringen av E136 fra Vestnes til Dombås. Statens vegvesen sendte i juni fra seg planene og underlagsmaterialet som er laget for vegprosjektet. Statens vegvesen konkluderte i utredningen med at ny E136 fra Flatmark til Monge bør bygges langs en trasé som innebærer ei større fylling og bru på Flatmark for å få vegen til å krysse jernbanesporet. Forslaget innebærer at ny veg går gjennom Nordre Flatmark gård.