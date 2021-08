Nå kan du få koronavaksine enda raskere

Nyheter

I en pressemelding fra kommunikasjonssjef, Arnt Olav Herjehagen, i Rauma kommune opplyses det om at de som ønsker, kan fremskynde andre dose slik at intervallet mellom dosene blir på fire uker (minst 28 dager).



– Har du fått dose 1, så kan du fremskynde 2. dose slik at du blir fullvaksinert raskere. Det vil si, de som tok sin førstedose senest 5. august kan framskynde 2. dose, til 1. eller 2. september (uke 35). I uke 35 vil vi ha to vaksinasjonsdager på Rauma kulturhus på grunn av et stort antall mottatte vaksiner, skriver han.