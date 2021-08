Anmeldt for å ha kjørt med for mye overlast

Nyheter

Både lette og tunge kjøretøy ble kontrollert.

Totalt var det 261 kjøretøy over kontrollplassen. Antall kontrollerte tunge kjøretøy var 55, mens 17 lette kjøretøy ble kontrollert. Ett kjøretøy fikk bruksforbud/ble avskiltet.

Flere gebyrer og bruksforbud

– To førere fikk hvert sitt overlastgebyr på henholdsvis 3350 kroner og 3800 kroner. Fire kjøretøy fikk bruksforbud på grunn av avrenning fra lasten som var fisk, opplyser Statens vegvesen.

Det ble også skrevet ut et vognkortgebyr.

– I tillegg ble det utstedt flere kontrollsedler med tekniske mangler, blant annet feil med lys, manglende underkjøringshinder og defekt hjulskjerming, opplyser vegvesenet.

En varebil hadde overlast på 600 kg, ble lastet av og ble og anmeldt til politiet. En fører fikk skiftelig advarsel på grunn av feil bruk av sjåførkort, mens en annen fører fikk skriftlig advarsel på brudd på kjøre- og hviletidsregler.

Det ble også skrevet ut fire gebyr på 8000 kroner på grunn av manglende bombrikkeavtale. Ett kjøretøy fikk bruksforbud på grunn av manglende fraktbrev. Bruksforbud ble også gitt på kjøretøy med alvorlig feil på brems.

Roser verkstedene

Leif Jarle Bergseth, fagleder Utekontroll Møre og Romsdal, forteller til Åndalsnes Avis at dette var en ordinær kontroll og at treffene er som normalt.

Også under denne ukas kontroll var det blant annet fraktbrev og avrenning av fiskevann som sjåfører får påpek på.

– Vi ser fortsatt at sommertrafikken henger litt igjen og at det er mindre trafikk langs veiene. Men den begynner å ta seg opp, sier han.

I løpet av sommeren har det vært veldig mye bruksforbud på spesielt personbiler. Flere har fått inndratt kjennemerker på grunn av manglende periodisk kjøretøy kontroll.

– Vår oppfordring er at folk sjekker dette før de legger av gårde på tur, for om du blir stoppet og ikke har det på plass, kan det få trasige konsekvenser. Her ønsker jeg også rette en stor takk til verkstedene på Åndalsnes, som på kort varsel har tatt inn flere biler på EU-kontroll, selv om det har vært sommer og en hektisk ferietid, sier han.