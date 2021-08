Nyheter

(Rbnett) – Vi anbefaler at det ikke foretas utfylling av så mye som en kubikkmeter stein i den verna Rauma elv, sier Rolf Arne Hamre som fram til i sommer var prosjektleder.

Før sommerferien leverte Statens vegvesen forslaget til plan for ny E136 fra Marstein via Skiri til Flatmark. Stortinget bestemte i juni at ansvaret for å utbedre E136 fra Vestnes til Dombås skal overføres fra Statens vegvesen til Nye Veier AS.

Dette anbefaler Vegvesenet:

Anbefalingen fra Statens vegvesen peker på ett alternativ som den beste løsningen for å utbedre vegen fra Flatmark til Skiri. Det anbefalte forslaget innebærer følgende:

Det er ikke nødvendig å legge om jernbanesporet på Raumabanen på strekningen. En omlegging av jernbanen ville kostet rundt 160 millioner kroner. Det verna vassdraget med Rauma elv skånes. Det må bygges fylling og ei ny bru fra Flatmark i retning Skirimoen for at vegen skal krysse jernbanen. Dette alternativet innebærer at gården Nordre Flatmark gård får vegen over tunet. Gården, der det i tillegg til våningshus og løs også er et eldre hus som drives som gjestegård og reiselivssted, må innløses, ifølge planleggerne.

Prosjektleder Rolf Arne Hamre i Statens vegvesen har sammen med kollega Gisle Fossen utarbeidet konsekvensanalysen for fire ulike vegløsninger fra Flatmark til Skirimoen og videre i retning Monge og Marstein.

– Vi har prøvd å følge opp alle spørsmålene Rauma kommunestyre ba oss se på i vedtaket fra 12. november i fjor. Vi har hatt kontakt med samtlige grunneiere på strekningen. Området vi har planlagt i, er landskapsvernområde. Det innebærer at vi må søke nasjonalparkstyret om tillatelse for å få lov å bygge veg i området. Det er for så vidt ikke enestående, for en lignende situasjon var fylkeskommunen i da Nordøyvegen ble planlagt og berørte områder med fuglefredning. Å bygge veg i et landskapsvernområde vil utløse interessekonflikter uansett alternativ, forklarer Rolf Arne Hamre til Romsdals Budstikke.

Koster 60.000 kroner mer per meter

Kostnaden for å bygge strekningen fra Flatmark til Marstein vil koste fra 1,34 milliarder kroner opp til over 1,5 milliarder kroner. Forskjellen i pris er på rundt 160 millioner kroner mellom billigste og dyreste alternativ. De dyreste alternativene fører også med seg at jernbanelinja må legges om. Prisen på vegen kan ut fra Vegvesenets beregninger da bli rundt 60.000 kroner dyrere per meter veg.

– Er det mulig å bygge E136 uten å berøre eiendommer?

– Vi har hatt muntlig kontakt med Vegdirektoratet for å sjekke ut om vi kan fravike håndboka for vegbygging ved å utbedre E136 langs eksisterende trasé. Sannsynligvis vil man aldri få tillatelse til å fravike kravene til hvordan riksveger i dag skal bygges. Skal vegen gå etter en annen trasé enn i dag, vil den berøre eiendommer, uavhengig av hvem som er utbygger, sier Hamre.

Han legger til at Statens vegvesen har tatt hensyn til at Rauma elv er varig vernet, og at det derfor ikke er vurdert som aktuelt å foreta utfyllinger av masse eller større inngrep langs elva.

– Nå har Statens vegvesen har gitt sin anbefaling om hvilken løsning dere mener er best, så har Nye Veier AS utbyggeransvaret, ifølge vedtaket om Nasjonal Transportplan. Hva skjer videre med vegplanene?

– Nasjonal Transportplan er ei melding til Stortinget. Det vil være den til enhver tid sittende regjeringen som bestemmer hva som skal bygges og ikke bygges. Vi har sendt planen over til Rauma kommune. Vi har utført oppdraget vi har fått. Det er kommunen som skal lage reguleringsplan for området i Romsdalen. Parallelt må utbyggeren søke nasjonalparkstyret om tillatelse til vegbygging.

– Hva skjer dersom lokalpolitikerne i Rauma kommunestyre ikke vil ta tak i saka?

– Hvis kommunestyret ikke vil ta i saka, vil det ikke skje noe med E136, verken Flatmark-Monge-Marstein eller vegen gjennom Veblungsnes. Hvis det ikke finnes en godkjent plan, vil ikke utbyggeren ha noe å bygge etter, uansett hvem som er utbygger, sier Rolf Arne Hamre.