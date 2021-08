Kulturhistorisk vandring: – Når man har noen historiske fakta så er det lett å la fantasien springe

Nyheter

Per Arne Skomsø, formann i Rauma Historielag, kan fortelle at ifølge formålsparagrafen deres, så jobber de for å knytte bånd mellom det gamle og det nye i Rauma. For å få til dette har de blant annet skipet til flere kulturhistoriske vandringer i nærmiljøet. Førstkommende søndag blir det kulturhistorisk vandring i Rødven.