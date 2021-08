- Mange ledige vaksinetimer

Nyheter

Denne uken er det 414 tilgjengelige vaksinedoser i Rauma, og så langt mangler det foreløpig 59 påmeldte.

– Disse vil vi gjerne få på vår liste, påpeker kommuneoverlege Jon Sverre Aursand.

Han liker ikke utviklingen og oppfordrer folk til å ta vaksinen, slik ar Rauma slipper et større utbrudd.

– Det ser ut til at det sitter langt inne hos folk å melde seg på. jeg vet ikke vha. det kommer av, om det er ferieavvikling eller andre ting. Men hvis man ikke melder seg til dose én, kan ikke vi garantere når man kan få denne dosen på et senere tidspunkt. Da blir jo dose to gitt i stedet, sier han.

Vaksinasjonen vil pågå jevnt utover høsten, og neste uke har de 312 tilgjengelige doser.

– Der har vi også 80, 90 ledige timer. Vi må få folk til å ta disse, sier han.

Så langt er det 4.588 som har fått vaksine i Rauma, og det tilsvarer cirka 83 prosent av befolkningen over 18 år.

– Det er ikke langt unna tall for Oslo, men det er viktig at folk melder seg på nå. Det er også mulig å få fremskyndet dose to, hvis det har gått seks uker siden dose én. Det er veldig fint at man spesifiserer på bestillingen av timen, om det er dose én eller fremskynding av dose to man skal ha, sier Aursand.