Farevarselet gjelder fra sent tirsdag formiddag og natt til onsdag, og gjelder for områdene Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Innlandet nord for Lillehammer.

Meteorologisk institutt advarer folk mot å oppholde seg ved bratte skråninger, samt bekker med stor vannføring.

Behovet for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.