Frps kulturkomité starter valgkampturneen på Åndalsnes

– Silje og jeg sitter i kulturkomiteen for Frp på tinget og der har vi jo ansvar for mange morsomme saker, blant annet trospolitikken. Det er grunnen til at vi har hatt lyst til å besøke togkapellet her på Åndalsnes, sier Himanshu Gulati, som mener at togkapellet på Åndalsnes må være det mest spennende og innovative tiltaket når det gjelder både trosmessig og turistmessig.