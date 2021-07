Oppfordrer folk til å melde seg til vaksinering

Nyheter

– Det begynner å bli tregere i påmelding til vaksine nå, påpeker kommuneoverlegen.

Etter at de sist mandag åpnet opp for at folk i gruppe 10; i aldersgruppa mellom 18 og 24 år samt aldersgruppa 45 og 44 år, kan booke vaksine, er det fremdeles 400 personer, av totalt 1.864 personer i aldersgruppa mellom 40 og 64 år, som ikke har booket time for vaksinering.

– Dette kan jo ha noe med ferieavvikling å gjøre, men vi ser at de ikke har benyttet seg av systemet med selv gå inn å booke time. Derfor oppfordrer jeg de som har problemer med å få booket time på den måten, å ringe oss direkte på legesenteret, på vår koronatelefon: 90027934, opplyser Aursand.

Bare i dag har de lagt ut 30 tilleggsdoser, som de har fått ekstra. Også neste uke vil de få ekstra doser.

– Vi har 474 doser som blir tilgjengelig og så langt er det bare 200 doser som er booket. Altså har vi 270 doser som står ledig neste uke. Så jeg oppfordrer folk til å fortsette å sikre seg slik at de får tatt vaksinen. Jeg håper også at folk som leser om dette i avisa, kan gi beskjed videre til andre som ikke leser avisa, eller venner og naboer, om at de må melde seg på, sier Aursand.

Han forteller at det kan etter hvert bli aktuelt å sende meldinger om vaksinering på SMS til folk, men at de foreløpig må vente litt med det på grunn av ferieavvikling på legesenteret.

– I løpet av uke 29, 30, 31 og 32 er det 1.780 doser tilgjengelig. Av disse er det 1.520 som vil få første dose, og 260 som skal ha andre dose. Og fremdeles har vi 2.250 over 18 år som ikke har fått første dose, opplyser han.