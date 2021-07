Ny aldersgruppe inviteres til vaksinering

Nyheter

Mandag morgen 19. juli åpnes det opp for booking til koronavaksine for neste aldersgruppe som er gruppe 10: 18–24 år og 40–44 år.

– Da det fremdeles gjenstår en del ledige timer til vaksinasjon neste torsdag den 22. juli, åpner vi opp litt tidligere enn forventet til gruppe 10, skriver Sissel Kamsvåg, avdelingsleder på Rauma legesenter i en pressemelding.

– Vi ser flere i aldersgruppen 45+ som fremdeles ikke har bestilt seg time. Det er usikkert om dette gjelder ferieavvikling eller andre årsaker, men vi oppfordrer alle i denne gruppen som ikke har tatt vaksinen og ønsker denne, til å bestille seg time innen mandag morgen – da vi da åpner opp for neste gruppe. Dette for å unngå å havne bak i køen, råder Kamsvåg.

I gruppe 10 og 11 (siste gruppe) beregner man at det gjenstår cirka 1.850 personer som ikke har fått tilbudet om vaksine enda (fratrukket de med underliggende sykdom som allerede har fått).

– Det vil si at vi totalt i gruppe 8–11, har igjen cirka 2.250 som ikke har fått dose 1. Leveringsprognosen nå for ukene 29–32 (uke 29+30 er bekreftet) er på til sammen 1.758 doser for Rauma. Det vil si at vi i teorien ikke vil være ferdige med vaksinering for dose 1 før uke 33 eller 34 (avhengig av leveranser disse to ukene), skriver Kamsvåg.

Timebestilling gjøres via legesenteret sine nettsider: raumalegesenter.no eller via Rauma kommune sin nettside.