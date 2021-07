Tre av fem synes det er greit å kjøre for fort

Nyheter

Tallene kommer fram i en undersøkelse Norstat har gjort for Frende Forsikring rett før fellesferien. Tusen personer ble spurt om de synes det er greit å kjøre litt for fort om det føles trygt for seg selv og andre.

– Jeg blir både skremt og sint. Selv «bare litt over» er farligere enn du tror, sier fagsjef på motor i Frende Forsikring, Roger Ytre-Hauge i en pressemelding.

– Det må en holdningsendring til når 59 prosent sier at det er greit å kjøre over fartsgrensen. Fire av ti dødsulykker er knyttet til fart, sier sjef for utrykningspolitiet, Steven Hasseldal.

Også forsikringsselskapet Ipsos har gjennomført en trafikkundersøkelse før fellesferien. Undersøkelsen, gjort for Gjensidige, viser at fire av ti unge bilister har opplevd farlige eller ubehagelige situasjoner på grunn av kjøring med hodetelefoner.

– Når nær halvparten av unge bilister har opplevd dette er det alvorlig, sier Marie Brudevold, kommunikasjonssjef i Gjensidige.