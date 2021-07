– Har aldri solgt så mange biler av samme merke på så kort tid

Nyheter

– Det har vært hektiske måneder siden den første bilen kom til en lokal kunde i mai. Da hadde de nok ventet en god stund allerede, forteller Svein Morstøl på Åndalsnes Bilverksted.

Lang leveringstid

Mange har måttet vente over ett år for å få sin Mustang Mach-E levert.

– På slutten av 2019 kunne man sette seg på liste, og i mars 2020 ble kontraktene signert. Meningen var at bilene skulle leveres den høsten, men på grunn av covid-19 ble ikke disse første bilene produsert før januar 2021. Den første bilen ble levert i mai, forteller Morstøl.

Den første demobilen kom i norske butikker november 2020, og i februar 2021 fikk Åndalsnes den første visningsbil til disposisjon i to døgn. Det ble to døgn med fullbooket prøvekjøring, og pågangen har ikke blitt noe mindre etterhvert som bilen er blitt synlig på vegene.

Pågang på prøvekjøring

– Nei, vi hadde tre prøvekjøringer i går – solgte én- og det er fortsatt prøvekjøring utover i uka. Det er tilgjengelig tid for prøvekjøring i overskuelig fremtid også, så det er bare å avtale time, smiler han.

Svein Morstøl er den eneste selgeren på Åndalsnes Bilverksted, og kan vise til 17 solgte Mustang E de siste fem månedene.

– Vi har nok aldri solgt så mange biler av ett merke, på så kort tid før. I 2014 solgte vi 10 biler av en modell i løpet av ett kalenderår. Hvis salget av Mustang E fortsetter like godt, vil vi nok komme opp i 25- 30 biler her lokalt. Men da må trøkket vedvare, så det er jo hypotetisk, smiler han.

Merkeverksted

Åndalsnes bilverksted har 11–12 ansatte, og driver et merkeverksted for Ford og Fiat, i tillegg til å være forhandlere for Ford. De har også et utbredt salg av bruktbiler av forskjellige merke.

Som sidenæring driver de Avis bilutleie, der de i et samarbeid med Møre og Romsdal bilutleie, disponerer 450 biler i fylket.

– Vi har et tett samarbeid med Kroken Caravan som har en stor del Fiater i sine bobiler. Vi tar klargjøring og reparasjon av disse for dem, forteller Morstøl.

Åndalsnes Bilverksted selger årlig rundt 100 biler, både brukt og nytt, og har klart seg bra i koronaperioden.

- Dette mye på grunn av at folk valgte å se etter bil mer lokalt, slik at de slapp å reise til Oslo, Bergen eller Stavanger for å kjøpe brukte biler. Men også takket være stort salg av Mustang E .

– Hva tror du er årsaken til den store populariteten til akkurat denne elbilen?

– Personlig tror jeg at Mustang-navnet klinger godt. Særlig blant dem som har vokst opp med bilen. Men jeg tror også rekkevidde er viktig. Bilen med det minste batteriet har en rekkevidde på 400 kilometer, mens den største batteripakken har en rekkevidde på 610 kilometer, forklarer han.

Det gjør at bilens pris også varierer. Den rimeligste ligger på 400 tusen tallet, mens den dyreste over 600.000.

Men som Morstøl påpeker, man bør smi mens jernet er varmt nå.

– Jeg tror avgiften etterhvert vil stige på elbiler også. Man får mye for pengene i en elbil nå. Skulle man ha kjøpt en lik bensinbil, ville den kostet mye mer.

Etterspørsel etter bensinbiler

Bruktbilsalget har også skutt i været etter at Mustangen ble så populær.

– Nybilsalget gir økt tilgang til bruktbiler, som igjen genererer mer bilsalg. Forespørsel etter diesel – og bensinbil er i vinden, som aldri før, påpeker Morstøl.

Det er fordi man nesten ikke får kjøpt nye, reine bensin eller dieselbiler lenger.

– Bilprodusentene lager ikke annet en hybrid eller elbiler nå. Derfor er det en stor kamp om dieselbilene for dem som vil ha det. Litt spesielle tider egentlig.

Morstøl mener at dieselbilen definitivt ikke er død.

– Men personlig tror jeg at den dør snart. Men da må en elbil kunne levere det samme.