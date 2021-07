Team Rynkeby på Åndalsnes: – Dette er en strålende gjeng som virkelig ofrer mye gjennom hele året

Team Rynkeby ble startet av 11 sykkelryttere fra Danmark tilknyttet Rynkeby Foods A/S i 2002. Nå har det bredt seg ut til å bli et europeisk veldedighetsprosjekt som sykler til Paris hvert år for å samle inn penger til barn med kritiske sykdommer.